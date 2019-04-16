Жительницу Йошкар-Олы могут лишить свободы из-за кофе

СЕГОДНЯ 19:18 2019-04-16T19:18:34+03:00

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В Йошкар-Оле возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней девушки, которая подозревается в совершении ряда мелких краж из магазинов.

Так, 12 марта текущего года подозреваемая похитила из магазина несколько банок кофе и предметы бытовой химии на общую сумму свыше 1,5 тысячи рублей. Тогда девушке удалось скрыться с места преступления, но через пару дней она туда вернулась и была задержана сотрудниками магазина.

Выяснилось, что также в марте девушка совершила еще 3 кражи, по фактам которых были возбуждены уголовные дела.

- Прокуратура города признала процессуальное решение о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным. В настоящее время проводится расследование, ход которого взят прокуратурой города на контроль, устанавливаются обстоятельства противоправных действий, - сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Известно, что за мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию, предусмотрено уголовное наказание до 1 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU