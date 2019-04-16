В Ново-Савиновском районе Казани в пяти домах сутки не будет воды

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-16T13:11:40+03:00

Причина этого в подключении к централизованным сетям

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В этот четверг, 18 апреля, в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана коммунальщики приступят к работам по подключению водопровода к централизованным сетям водоснабжения.

В связи с этим от водоснабжения на сутки отключат ряд жилых домов.

Так, с 9.00 18 апреля и до 9.00 19 апреля краны пересохнут по следующим адресам: улица Адоратского №№3, 3а, 3б, 3в, 3г.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Для тех же, кто не сможет сделать необходимых запасов автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU