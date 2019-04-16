22 апреля в Набережных Челнах временно отключат телевещание
Причиной этого станет проведение плановых ремонтно-профилактических работ
Фото: pixabay.com
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В грядущий понедельник, 22 апреля, на радиотелецентре в Набережных Челнах будут проводиться плановые ремонтно-профилактические работы. В связи с этим, жители татарстанского автограда останутся без аналогового и цифрового телевидения.
Вещание будет недоступно с 2.00 до 11.00, сообщает пресс-служба управления информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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ИСТОЧНИК KP.RU