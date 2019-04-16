В Казани иномарка сбила выходящую из автобуса девушку

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-16T14:56:06+03:00

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Попала под легковушку 29-летняя девушка, в понедельник, 15 апреля, в 17.40. В этот момент она выходила из автобуса на остановке "Театр имени Камала".

По предварительным данным, в наезде виноват 35-летний водитель иномарки "КИА Рио". Мужчина припарковался напротив остановки общественного транспорта, и при начале движения грубо нарушил правила дорожного движения - не убедился в безопасности маневра.

- В результате наезда пострадавшая получила перелом ноги, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Казани.

За минувшие сутки в городе 426 водителей и 174 пешехода были привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД. 30 – за нарушение правил применения ремней безопасности; 77 – за не предоставление преимущества в движении пешеходам, три – за нарушение правил перевозки людей. 11 автомобилистов задержаны за пьянку за рулем.

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ИСТОЧНИК KP.RU