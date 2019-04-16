17 апреля в Казани состоится день правовой помощи
В среду, 17 апреля, в Казани проведут день правовой помощи. Прием граждан будет идти с 15.00 до 18.00 в фойе актового зала здания администрации Советского района по адресу: улица Шуртыгина, 1.
Все желающие смогут проконсультироваться по вопросам пенсионного, семейного, трудового и жилищного законодательств. Кроме того, специалисты ответят на все вопросы о праве наследования и имущественных спорах.
Отмечается, что для консультации необходимо заранее записаться. Сделать это можно по телефонам: (843) 279−25−99 и (843)279−25−02.
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ИСТОЧНИК KP.RU