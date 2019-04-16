В Набережных Челнах руку ребенка зажало в аппарате для коктейлей
Вызволяли его спасатели МЧС Татарстана
Пальчики застряли в этом аппаратеФото: МЧС Татарстана
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ЧП произошло 15 апреля в 19.20 в Набережных Челнах на улице Габдуллы Тукая в бассейне "Дельфин". Там девятилетнему мальчику зажало пальцы в кислородном аппарате для приготовления коктейлей. Самостоятельно извлечь руку взрослые не смогли, пришлось вызывать спасателей.
На место прибыла дежурная смена спасателей ЗПСО№6. Сотрудники отряда сначала обесточила аппарат, и потом смогли извлечь пальцы мальчика 2010 г.р.из барабана подачи трубок для коктейля. Сразу после этой операции мать увезла ребенка в травмпункт, сообщают в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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