2019-04-16T10:54:35+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах руку ребенка зажало в аппарате для коктейлей

Вызволяли его спасатели МЧС Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Пальчики застряли в этом аппаратеПальчики застряли в этом аппаратеФото: МЧС Татарстана
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ЧП произошло 15 апреля в 19.20 в Набережных Челнах на улице Габдуллы Тукая в бассейне "Дельфин". Там девятилетнему мальчику зажало пальцы в кислородном аппарате для приготовления коктейлей. Самостоятельно извлечь руку взрослые не смогли, пришлось вызывать спасателей.

На место прибыла дежурная смена спасателей ЗПСО№6. Сотрудники отряда сначала обесточила аппарат, и потом смогли извлечь пальцы мальчика 2010 г.р.из барабана подачи трубок для коктейля. Сразу после этой операции мать увезла ребенка в травмпункт, сообщают в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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