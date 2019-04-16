Жители Татарстана производят более 1,6 тонн мусора
Однако мусоровозы не могут подъехать в сотни населенных пунктов из-за нехватки дорог
Также регион нуждается в строительстве новых объектов именно мусорной системыФото: Евгения ГУСЕВА
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Ежегодно жители Татарстана производят более 1,6 тонн твердых бытовых отходов. Об этом стало известно в ходе заседания профильного комитета в Государственном совете Татарстана.
Однако на встрече было отмечено, что республика имеет некоторые проблемы с инфраструктурой. В частности, мусоровозы не могут подъехать в сотни населенных пунктов из-за нехватки дорог. Также регион нуждается в строительстве новых объектов именно мусорной системы.
ИСТОЧНИК KP.RU