Жители Татарстана производят более 1,6 тонн мусора

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-16T10:30:57+03:00

Также регион нуждается в строительстве новых объектов именно мусорной системы Фото: Евгения ГУСЕВА

Однако мусоровозы не могут подъехать в сотни населенных пунктов из-за нехватки дорог

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Ежегодно жители Татарстана производят более 1,6 тонн твердых бытовых отходов. Об этом стало известно в ходе заседания профильного комитета в Государственном совете Татарстана.

Однако на встрече было отмечено, что республика имеет некоторые проблемы с инфраструктурой. В частности, мусоровозы не могут подъехать в сотни населенных пунктов из-за нехватки дорог. Также регион нуждается в строительстве новых объектов именно мусорной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU