В Казани женщина-водитель сбила 11-летнего пешехода-нарушителя

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-16T10:14:13+03:00

На месте наезда работали полиция и медики Фото: Из материалов пресс-службы

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Авария произошла в понедельник, 15 апреля, в 14.27 на улице Декабристов в Московском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 11-летний школьник решил перейти улицу неподалеку от пешеходного перехода. В этот момент на него и наехала легковушка "Хёндэ Солярис", которой управляла 49-летняя женщина-водитель.

- В результате ДТП ребенок получил травму головы и руки, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

За прошедшие сутки в городе Казани зарегистрировано 168 ДТП, из них четыре происшествия с пострадавшими – наезды на пешеходов. В результате различные травмы получили четыре пешехода, в том числе ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU