Хирурги ДРКБ провели уникальную операцию для годовалого мальчика

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-16T09:37:22+03:00

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В ДРКБ Казани провели уникальную операция для годовалого жителя Башкортостана. Мальчик родился с пороком развития половых органов, у него гипоспадия – проявляется в неправильном расположении наружного отверстия мочеиспускательного канала.

На родине врачам пришлось удалять у ребенка левое яичко - оно было недоразвито. Следующим этапом должно было стать оперативное вмешательство по формированию уретры из кожи крайней плоти, но от этой операции в передовых клиниках отказались - могли возникнуть большие количества осложнений, и в Башкортостане такие операции перестали выполняться с 2011 года.

Родители обратились в ДРКТ Казани, и там врачи согласились сделать операцию. Ее провел главный внештатный эксперт детский уролог-андролог минздрава республики Наиль Акрамов. В ходе оперативного вмешательства наружное отверстие уретры было сформировано в физиологическом положении.

- Нами была выполнена операция, которая сочетает в себе и операцию по перемещению уретры, и первый этап операции Брака. Подобных описаний в мировой литературе нет, – отметил Наиль Акрамов.

ИСТОЧНИК KP.RU