В Чебоксарах на "зебре" иномарка сбила пятилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-16T09:26:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Наезд на пятилетнего мальчика произошел в воскресенье, 14 апреля, в 18.00 на улице Хузангая в столице Чувашии. По предварительным данным, женщина с ребенком попыталась перейти дорогу по "зебре". В этот момент мальчика сбила иномарка "Киа Спектра".

Со слов водителя легковушки, скорость была небольшая, он и не успел понять, как на "зебре" появились люди - сначала 44-летний водитель притормозил и убедился, что переход пустой. Но неожиданно для него женщина начала переходить вместе с мальчиком.

- Ребенок был доставлен в больницу и после оказания помощи отпущен домой, - сообщили в МВД Чувашии. - Обстоятельства ДТП выясняются, водитель был освидетельствован, состояние опьянения не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU