2019-04-16T08:59:33+03:00
Происшествия

В Казани "Газель" задним ходом сбила пенсионерку

81-летняя женщина получила тяжелые травмы и госпитализирована
Лика ИСАЕВА
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Пенсионерку забрала с места наезда "скорая помощь"Пенсионерку забрала с места наезда "скорая помощь"Фото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 15 апреля, в 13.05 на территории рынка на улице Мавлютова в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 25-летний водитель "Газели" во время разгрузки при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 81-летнюю пенсионерку, проходящую за автомобилем.

- В результате наезда пострадавшая получила тяжелые травмы и госпитализирована в больницу, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани. - В отношении водителя составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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