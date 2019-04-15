В Казани из-за ремонта до 31 мая перекроют движение по улице Николая Ершова

СЕГОДНЯ 19:29 2019-04-15T19:29:55+03:00

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В сборнике документов Исполкома Казани можно увидеть распоряжение о том, что в города до 31 мая перекрывается движение транспорта по улице Николая Ершова.

Правда, речь идет о частичном ограничении для автомобилистов. Так, до указанного времени нельзя будет проехать в районе дома №1/111, что на улице Октябрьский городок.

Из распоряжения Исполкома Казани следует, что водители вынуждены будут терпеть неудобства в связи с проездом по улице Николая Ершова из-за ремонта дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU