В Татарстане на Волге выявлен массовый мор рыбы
В рамка санитарного двухмесячника инспекторы Минэкологии Татарстана выявили в районе поселка Займище мор рыбы на реке Волга.
По данному факту были оповещены сотрудники республиканского Росрыболовства. Был организован совместный выезд на место происшествия.
- Произведен отбор проб природной воды для проведения общего анализа и оценки уровня загрязнения водного объекта. Все материалы проверки будут переданы в управление Росприроднадзора Татарстана и республиканский Госкомитет по биологическим ресурсам, - сообщают в региональном Минэкологии.
Известны, что первые результаты обследования показали, что сброс сточных вод в реку Волга отсутствует.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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