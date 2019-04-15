В Татарстане на Волге выявлен массовый мор рыбы

СЕГОДНЯ 20:04 2019-04-15T20:04:14+03:00

С места происшествия произведен отбор проб воды для дальнейшего анализа

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В рамка санитарного двухмесячника инспекторы Минэкологии Татарстана выявили в районе поселка Займище мор рыбы на реке Волга.

По данному факту были оповещены сотрудники республиканского Росрыболовства. Был организован совместный выезд на место происшествия.

- Произведен отбор проб природной воды для проведения общего анализа и оценки уровня загрязнения водного объекта. Все материалы проверки будут переданы в управление Росприроднадзора Татарстана и республиканский Госкомитет по биологическим ресурсам, - сообщают в региональном Минэкологии.

Известны, что первые результаты обследования показали, что сброс сточных вод в реку Волга отсутствует.

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ИСТОЧНИК KP.RU