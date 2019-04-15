В Татарстане на берегу реки нашли останки человека, прикрытые одеялом
В Набережных Челнах на берегу реки Челнинка были найдены останки неустановленного человека, которые были укрыты одеялом. По данному факты начата доследственная проверка.
Предположительно, в том числе, судя по имеющейся на погибшем летней одежде, его смерть наступила около года назад. Сами останки при этом были укрыты одеялом.
- В настоящее время они направлены на экспертизу. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»