В Татарстане на берегу реки нашли останки человека, прикрытые одеялом

СЕГОДНЯ 19:01 2019-04-15T19:01:03+03:00

Предположительно, его смерть наступила около года назад

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В Набережных Челнах на берегу реки Челнинка были найдены останки неустановленного человека, которые были укрыты одеялом. По данному факты начата доследственная проверка.

Предположительно, в том числе, судя по имеющейся на погибшем летней одежде, его смерть наступила около года назад. Сами останки при этом были укрыты одеялом.

- В настоящее время они направлены на экспертизу. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU