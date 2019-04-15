17 апреля президент Татарстана Рустам Минниханов в Уфе примет участие в открытии памятника Габдулле Тукаю

СЕГОДНЯ 19:42 2019-04-15T19:42:24+03:00

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В эту среду президент Татарстана Рустам Минниханов во главе делегации от республики посетит Уфу.

Этот рабочий визит приурочен к Дням Татарстана, кроме того в этом году отмечается 100-летие с момента образования Башкирской АССР.

Так, во время своей поездки Рустам Минниханов примет участие в церемонии открытия памятника Габдулле Тукаю. Который был установлен на площади перед Уфимским государственным татарским театром «Нур».

Также в планах президента Татарстана посетить в столице Башкортостана местные заводы и технопарки. Кроме того, там запланировано проведение бизнес-форума «Татарстан — Башкортостан». На нем обсудят темы машиностроения, образования, нефтяной промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, энергетики и туризма. Сообщает телеграм-канал «Аппаратная».

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ИСТОЧНИК KP.RU