В Татарстане по факту массового расстрела собак полицейские возбудили уголовное дело
Жительница Казани приехала в одну из деревень Высокогорского района Татарстана в свой частный дом, чтобы покормить собак, и нашла их убитыми.
Она содержала животных после передержки и лечения в вольерах, а также на свободном выгуле. От огнестрельных ран погибли шесть собак, еще три пострадали, но выжили.
- По факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причастные к этому преступлению, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU