В Татарстане по факту массового расстрела собак полицейские возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:28 2019-04-15T18:28:46+03:00

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причастные к этому преступлению. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Жительница Казани приехала в одну из деревень Высокогорского района Татарстана в свой частный дом, чтобы покормить собак, и нашла их убитыми.

Она содержала животных после передержки и лечения в вольерах, а также на свободном выгуле. От огнестрельных ран погибли шесть собак, еще три пострадали, но выжили.

- По факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причастные к этому преступлению, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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ИСТОЧНИК KP.RU