Казанские ученые создали препарат, которое не дает раку сопротивляться лечению

СЕГОДНЯ 18:43 2019-04-15T18:43:21+03:00

Его клиническое исследование могут начать уже в текущем году

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В воскресенье, 14 апреля, в Женеве закончился 47-й Международный салон изобретений. В нем приняли участие и казанские ученые из КФУ. Они представили сразу две разработки.

Это лекарственное средство от артрита и добавка,которая повышает эффективность терапии при онкозаболеваниях.

- Первый препарат нацелен на борьбу с хроническими воспалениями опорно-двигательной системы, такими как ревматоидный артрит и артроз. Даже в малой дозе он купирует воспаление и уничтожает провоспалительные факторы, которые могут способствовать повторному возникновению заболевания, - сообщает пресс-служба КФУ.

Второй же препарат блокирует возможность раковой клетки сопротивляться любой противоопухолевой терапии. Ученые проводили опыты на кроликах, которые показали, что применение данной добавки вместе со стандартной схемой химиотерапии помогало замедлить рост опухоли, а в ряде случаев - полностью вылечить.

Клинические исследования обоих препаратов могут начаться уже в текущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU