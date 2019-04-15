2019-04-15T16:44:51+03:00
Общество

Новый генплан Казани до 2035 года отправлен на последние согласования

Его должен быть окончательно принят уже к концу 2019-го
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Рамиль ГАЛИФото: Рамиль ГАЛИ
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Как сообщил на совещании «деловой понедельник» мэр Казани Ильсур Метшин, новый генплан города до 2035 года доработан московским институтом и его осталось только согласовать.

Документ должен пройти через 17 федеральных госорганов и 7 республиканских. Также его должны принять и местные власти пяти соседних со столицей Татарстана районов.

Как в свою очередь отметила глава управления архитектуры и градостроительства Казани Ирина Дябилкина, весь обозначенный процесс согласования займет три месяца. А к концу 2019 года генплан города должен быть уже принят.

Тогда, по словам чиновницы, московскому институту отведут полгода для разработки новых правил землепользования и застройки. Помимо этого, на месте будут сверстаны нормативы градостроительного проектирования.

Отметим также, что уже 16 апреля, президент Татарстана Рустам Минниханов, согласно его плану на эту неделю, проведет совещание по вопросу разработки концепции устойчивого развития территории исторического поселения Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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