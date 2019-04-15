В Татарстане приставы закрыли медклинику, которая работала в торговом центре

СЕГОДНЯ 19:21 2019-04-15T19:21:03+03:00

По решению суда она не будет работать минимум 30 суток

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Стало известно, что в Альметьевске приставы закрыли медицинскую клинику, которая работала в одном из торговых центров. Соответствующее решение ранее принял городской суд. Он приостановил ее деятельность минимум на 30 суток

Причиной стало то, что в клинике проверяющие органы выявили ряд нарушений. был выявлен ряд нарушений.

- После закрытия судебным приставом будет осуществлен постоянный контроль исполнения требований исполнительного документа, - кратко сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Татарстану.

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ИСТОЧНИК KP.RU