В Татарстане приставы закрыли медклинику, которая работала в торговом центре
Стало известно, что в Альметьевске приставы закрыли медицинскую клинику, которая работала в одном из торговых центров. Соответствующее решение ранее принял городской суд. Он приостановил ее деятельность минимум на 30 суток
Причиной стало то, что в клинике проверяющие органы выявили ряд нарушений. был выявлен ряд нарушений.
- После закрытия судебным приставом будет осуществлен постоянный контроль исполнения требований исполнительного документа, - кратко сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Татарстану.
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ИСТОЧНИК KP.RU