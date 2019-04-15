2019-04-15T17:50:22+03:00
Общество

В этот вторник в Советском районе Казани жилые дома отключат от водоснабжения

Коммунальщики просят жителей заранее сделать необходимые запасы
Олег ЛУГОВОЙ
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Воду перекроют с 9.00 до 23.00.Воду перекроют с 9.00 до 23.00.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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В этот вторник, 16 апреля, из-за подключения водопровода к централизованным сетям краны пересохнут в домах Советского района столицы Татарстана.

Так, начиная с 9.00 и вплоть до 23.00 воды не будет в доме №40а на улице Гвардейская и в доме №7, что на улице Кирпичная.

В МУП «Водоканал» просят жителей заранее сделать необходимые запасы. Для тех же, кто этого не сможет сделать, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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