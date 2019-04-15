2019-04-15T17:21:02+03:00
Происшествия

Казанца, бравшего деньги на икру, осудили за мошенничество на более чем 1,7 миллиона рублей

Обещая вернуть сверху 50% от взятой суммы, мужчина также вытягивал из жертв деньги на якобы переработку и производство лесоматериалов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ThinkstockФото: Thinkstock
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В Казани 35-летнего горожанина признали виновным в крупном мошенничестве.

Ка было установлено в суде, с декабря 2017 года по апрель 2018 года мужчина выманил у четверых своих знакомых деньги на якобы создания бизнеса по выпуску имитированной икры рыбы, также он брал средства и под переработку и производство лесоматериалов. Осужденный обещал потерпевшим вернуть взятое с 50% барышом.

Но не спешил этого делать. Мало того, он продолжал вытягивать из знакомых от 100 до 500 тысяч рублей якобы на решение проблем в бизнесе, связанных с неисполнением обязательств контрагентами и перевозкой продукции. В итоге причиненный им ущерб превысил 1,7 миллиона рублей.

- Мужчина свою вину частично признал. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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