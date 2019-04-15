В Казани у новой станции метро «Дубравная» под людьми проваливается брусчатка
В интернете проявилось видео, снятое рядом с новой станцией метро «Дубравная» в Казани. Горожанин, пожелавший остаться неизвестным, рассказывает за кадром, что рядом с подземкой проваливается брусчатка.
- Пересечение Зорге и Фучика, где метро «Дубравная». Оно проваливается! Кто-нибудь наступит и все конец, короче, кранты вообще, - немногословно объясняет автор видео.
В Казани у новой станции метро «Дубравная» под людьми проваливается брусчатка.соцсети
На кадрах видно, что один из камней на дороге отсутствует вовсе, а другие так и норовят провалиться внутрь. Яма в таком случае образуется не очень глубокая, но все равно, по мнению горожан, существенная и опасная, например, для детей и пенсионеров.
В комментариях под видео жители Казани принялись осуждать дорожных работников. Одни отметили, что ремонт в этих местах проводился совсем недавно. А других шокировало отсутствие хоть какого-то знака, предупреждающего об опасности.
- Главное, отчитались и сдали в эксплуатацию, - считает интернет-пользователь Василий Талалаев.
- Хоть бы знак какой поставили, - комментирует Фаузия Газизова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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