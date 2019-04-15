СЕГОДНЯ 17:03 2019-04-15T17:03:12+03:00

Яма не очень глубокая, но, по мнению горожан, все равно опасная, например, для детей и пенсионеров [видео]

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В интернете проявилось видео, снятое рядом с новой станцией метро «Дубравная» в Казани. Горожанин, пожелавший остаться неизвестным, рассказывает за кадром, что рядом с подземкой проваливается брусчатка.

- Пересечение Зорге и Фучика, где метро «Дубравная». Оно проваливается! Кто-нибудь наступит и все конец, короче, кранты вообще, - немногословно объясняет автор видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/703334" frameborder="0"></iframe> В Казани у новой станции метро «Дубравная» под людьми проваливается брусчатка.соцсети

На кадрах видно, что один из камней на дороге отсутствует вовсе, а другие так и норовят провалиться внутрь. Яма в таком случае образуется не очень глубокая, но все равно, по мнению горожан, существенная и опасная, например, для детей и пенсионеров.

В комментариях под видео жители Казани принялись осуждать дорожных работников. Одни отметили, что ремонт в этих местах проводился совсем недавно. А других шокировало отсутствие хоть какого-то знака, предупреждающего об опасности.

- Главное, отчитались и сдали в эксплуатацию, - считает интернет-пользователь Василий Талалаев.

- Хоть бы знак какой поставили, - комментирует Фаузия Газизова.

ИСТОЧНИК KP.RU