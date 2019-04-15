Появилось видео, как в центре Казани на глазах горожан сгорел автомобиль «Газель»

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-15T16:28:51+03:00

В результате этого происшествия люди не пострадали [видео]

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В этот понедельник, 15 апреля, после обеда в столице Татарстана во время движения по улице Кул Гали около дома №36 загорелся автомобиль «Газель». Машина остановилась около светофора. Спустя некоторое время ее салон полностью охватило пламя. Столб дыма был виден за несколько километров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/703310" frameborder="0"></iframe> В центре Казани на глазах горожан сгорел автомобиль «Газель».соцсети

Прибывшие на место пожарные справились с огнем. Известно, что в результате происшествия никто из людей не пострадал. Чего не скажешь о сгоревшей «Газели». Скорее всего, автомобиль уже не подлежит восстановлению. Причины возникновения возгорания выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU