2019-04-15T16:28:51+03:00
Происшествия

Появилось видео, как в центре Казани на глазах горожан сгорел автомобиль «Газель»

В результате этого происшествия люди не пострадали [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В этот понедельник, 15 апреля, после обеда в столице Татарстана во время движения по улице Кул Гали около дома №36 загорелся автомобиль «Газель». Машина остановилась около светофора. Спустя некоторое время ее салон полностью охватило пламя. Столб дыма был виден за несколько километров.

В центре Казани на глазах горожан сгорел автомобиль «Газель».соцсети

Прибывшие на место пожарные справились с огнем. Известно, что в результате происшествия никто из людей не пострадал. Чего не скажешь о сгоревшей «Газели». Скорее всего, автомобиль уже не подлежит восстановлению. Причины возникновения возгорания выясняются.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане на Волге выявлен массовый мор рыбы
17 апреля президент Татарстана Рустам Минниханов в Уфе примет участие в открытии памятника Габдулле Тукаю
В Казани из-за ремонта до 31 мая перекроют движение по улице Николая Ершова
В Татарстане приставы закрыли медклинику, которая работала в торговом центре
В Татарстане на берегу реки нашли останки человека, прикрытые одеялом
Казанские ученые создали препарат, которое не дает раку сопротивляться лечению
В Татарстане по факту массового расстрела собак полицейские возбудили уголовное дело
В Казани посреди дороги забил фонтан из мыльных пузырей
В этот вторник в Советском районе Казани жилые дома отключат от водоснабжения
Казанца, бравшего деньги на икру, осудили за мошенничество на более чем 1,7 миллиона рублей
В Казани у новой станции метро «Дубравная» под людьми проваливается брусчатка
Новый генплан Казани до 2035 года отправлен на последние согласования