Появилось видео, как в центре Казани на глазах горожан сгорел автомобиль «Газель»
В этот понедельник, 15 апреля, после обеда в столице Татарстана во время движения по улице Кул Гали около дома №36 загорелся автомобиль «Газель». Машина остановилась около светофора. Спустя некоторое время ее салон полностью охватило пламя. Столб дыма был виден за несколько километров.
В центре Казани на глазах горожан сгорел автомобиль «Газель».соцсети
Прибывшие на место пожарные справились с огнем. Известно, что в результате происшествия никто из людей не пострадал. Чего не скажешь о сгоревшей «Газели». Скорее всего, автомобиль уже не подлежит восстановлению. Причины возникновения возгорания выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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