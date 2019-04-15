2019-04-15T16:01:42+03:00
Общество

16 апреля жителей шести районов Казани на день оставят без света

Отключение электричества связано плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Отключать начнут с 8.00.Отключать начнут с 8.00.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Так, во вторник с 8.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе: ул.Беломорская, 5, ул.Кубанская, 14, ул.Ленинградская, 19а, 23, 25, 31, ул.Максимова, 37, 37а, 39, 40а, 41, 44, 45а, 48, ул.Чапаева, 10, 12, 13, 14/7, 15, 25, 26, 28, 33.

С 9.00 до 17.00 обесточат дома в Вахитовском районе: ул.Лево-Булачная, 46, ул.Московская, 53.

С 8.00 до 17.00 в Кировском районе отключат дома по адресам: ул.2-я Ново-Осиновская, 29а, 31а, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 51б, 51в, 52, 53, 54а, 54а-1, 54б, 55, 55а, 55б, 55в, 55д, 55е, 55и, 56, 57, 57в, 57г, 58, 59, 59а, 59б, 61, 61а, 61б, 61в, 63, 65, ул.5-я Залесная, 7, 9, 6-я Залесная, 4, 5, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, ул. 8-я Залесная, 1а, ул.Ново-Осиновская, 55г.

С 8.00 до 17.00 свет пропадет в Ново-Савиновском районе: пр.Амирхана, 8а, 10, ул.Короленко, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 50а, 52, ул.Лаврентьева, 2, 4, ул.Четаева, 54, 56, ул.Чуйкова, 59а, 59в, 59г.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано частном секторе поселка Привольный Приволжского района по улицам: Айлы, Алексеевская, Вересковая, Знатная, Каратау, Кизляу, Костромская, Ледяная, Липецкая, Таллык, Уракчи,, Усердная, Юмарт, Яшьлек; поселка Салмачи по улицам 1-я Зеленая,2-я Зеленая, 3-я Зеленая, 4-я Зеленая, Газовая, Григорьева, Стройная, переулок Укромный, Центральная, Яркая, поселка Алтан по улицам Бакчалы, Клубничная, Кулле, Сабит, Славная, Снежная; поселка Кукушкино по улицам 1-я Столбищенская, 2-я Столбищенская, Кисловодская, Кисловодский переулок, Кукушкинская, Параллельно-Кисловодская, Поперечно-Кукушкинская, Продолжение Кукушкинской, Продольно-Кукушкинская.

К слову, на это же время пропадет свет и по адресам: ул.Гарифьянова, 4, 4а, 8, 10, 12.

С 9.00 до 18.00 обесточат дома Советского района: ул.Дружбы, 14, ул.Заря, 7, 9, 14, 16, 17, ул.Минская, 8, 10, 20, 22, 24, 30, ул.Пионерская, 1/2, 2/10, 3, Сибирский тракт, 9/5, ул. Заря – 7, 9, 14, 16.

На это время запланировано отключение и в поселках Киндери и Новая Сосновка Советского района по улицам: 1-я Верхняя, 2-я Верхняя, Азатлык, Азина, Мирсая Амира, Арская, Асылъяр, Водстрой, Гагарина, Дорожная, переулок Заречный, Лачын, Мадлен, Медовая, Мира, Мичурина, Нижняя, Пионерская, Продольная, Рабочая, Раздольная, Степная, Терновая, Тылсым, Утренняя, Шоссейная, а также в СНТ «Строитель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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