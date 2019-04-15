2019-04-15T15:42:16+03:00
Происшествия

В Татарстане в трансформаторной будке нашли мертвого парня

У него на теле были признаки удара электрическим током
Олег ЛУГОВОЙ
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СУ СКР Татарстана проводит по данному факту доследственную порверку.СУ СКР Татарстана проводит по данному факту доследственную порверку.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Накануне днем в поселке Васильево Зеленодольского района на улице Ленина в трансформаторной будке, расположенной на территории промплощадки, было найдено тело 23-летнего местного жителя. У погибшего имелись все признаки удара электрическим током.

По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, парень пытался незаконно достать из трансформаторной будки цветные металлы и при попытке срезать детали получил смертельный удар электрическим током.

- В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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