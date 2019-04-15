В Татарстане в трансформаторной будке нашли мертвого парня
Накануне днем в поселке Васильево Зеленодольского района на улице Ленина в трансформаторной будке, расположенной на территории промплощадки, было найдено тело 23-летнего местного жителя. У погибшего имелись все признаки удара электрическим током.
По данному факту проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, парень пытался незаконно достать из трансформаторной будки цветные металлы и при попытке срезать детали получил смертельный удар электрическим током.
- В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в следственном комитете Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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