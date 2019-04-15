Жителя Чебоксар, который жестоко убил бездомную в подъезде, приговорили к 15 годам колонии

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-15T15:01:06+03:00

Изменить размер текста: A A

29-летнего жителя Чебоксар присяжные признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью и из хулиганских побуждений.

2 июля 2018 года в столице Чувашии в подъезде одного из домов по улице Декабристов былоа обнаружено изрезанное тело 43-летней женщины, которая бродяжничала и часто ночевала там.

Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, правоохранителям все же удалось выйти на след подозреваемого. Когда стражи порядка пришли за мужчиной к нему домой, тот во избежание такой встречи начал удерживать входную дверь изнутри. Но долго сопротивляться он не смог. В ходе обыска у горожанина были найдены и изъяты кроссовки со следами крови. Подозреваемого отправили под стражу.

Было установлено, что рано утром пьяный мужчина на первом этаже того самого подъезда напал на потерпевшую. Женщина попыталась убежать вверх по лестнице, но злоумышленник ее настиг.

Он нанес своей жертве не менее 49 ударов ножом и избил ее. От полученных ранений и травм женщина скончалась на месте происшествия.

- На основании вердикта присяжных Верховный суд Чувашии приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима, - сообщили в республиканском следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU