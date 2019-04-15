2019-04-15T15:33:18+03:00
Дом. Семья

"Это потому что кто-то много ест": в Ульяновске кошка застряла в окне, пришлось звать на помощь спасателей

В итоге животное благополучно освободили
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ulpressa.ru.Фото: ulpressa.ru.
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Ульяновским спасателям пришлось прийти на выручку кошке. В службу спасения позвонили очевидцы и сообщили, что в окне второго этажа одного из домов по бульвару Новосондецкий, застряла кошка. Самостоятельно выбраться она не может. При этом, животному явно было больно. Кошка жалобно мяукала.

- На место прибыли спасатели городской поисково-спасательной службы. Они с помощью трехколенной лестницы подобрались к окну и сняли испуганное животное. Домашний любимец не пострадал, его вернули хозяевам, - цитирует первого заместителя начальника МБУ Управление гражданской защиты города Ульяновска Андрея Тамбовского портал ulpressa.ru.

Отметим, что обсуждая данную историю в соцсетях местные жители не только благодарили спасателей. но и отмечали, что кошка чем-то похожа на Винни-Пуха, и застряла потому что "кто-то слишком много ест".

ИСТОЧНИК KP.RU

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