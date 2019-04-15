2019-04-15T14:30:01+03:00
Происшествия

Пожар в казанской высотке: спасен один человек

Мужчину с отравлением продуктами горения с места происшествия увезли в больницу
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Горели вещи и мебель на площади 3 квадратных метра.Горели вещи и мебель на площади 3 квадратных метра.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Сообщение о том, что в Казани на улице Даурская в девятиэтажном доме №37 горит квартира в экстренные службы поступило 14 апреля в 21.31.

На место происшествия выехали пожарные, медики «скорой», полицейские, аварийщики горэлектросетей и сотрудники газовой службы.

На момент прибытия пожарных было видно, что дым идет из окна на 6 этаже высотки. Встретивший их хозяин квартиры рассказал, что внутри находится человек, на лестничной площадке дыма не наблюдается, а соседи самостоятельно эвакуировались.

Также было установлено, что входная металлическая дверь в квартиру была всего лишь прикрыто. Проникнув в квартиру, звено газодымозащитников в зальной комнате на полу обнаружило мужчину в бессознательном состоянии. Его с помощью маски спасаемого вынесли на лестничную клетку и в дальнейшем передали в руки медиков бригады «скорой».

44-летний пострадавший с отравлением продуктами горения средней тяжести был госпитализирован в Горбольницу №7.

- Горели вещи и мебель на площади 3 квадратных метра. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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