Китайские партнеры пожаловались мэру Казани на то, что у горожан грязные машины
Во время совещания «деловой понедельник» мэр Казани Ильсур Метшин обратился к горожанам с просьбой помыть свои машины.
Оказалось, что посетившие столицу Татарстана китайские партнеры сообщили о своих впечатлениях – много свободной земли, мало людей и грязные автомобили.
При этом сам градоначальник отметил, что на его взгляд, по крайне мере, в Казани все автобусы и троллейбусы чистые.
По словам Ильсура Метшина, он понимает, что сейчас не до конца очищены после зимы дороги, мол, и они являются источником грязи, но горожанам стоит обратить внимание и на состояние своих машин – они тоже пока грязные. Он считает, для того, чтобы помыть автомобиль после зимы, нужно не так уж и много.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пальцем в грязь и шедевр: водитель из Набережных Челнов создает картины на немытой машине
Вместо кисти обычная тряпка, вместо холста – грязный фургон (подробности)
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Автоновости»