2019-04-15T14:09:03+03:00
Авто

Китайские партнеры пожаловались мэру Казани на то, что у горожан грязные машины

Ильсур Метшин призвал жителей столицы Татарстана помыть свои автомобили
Олег ЛУГОВОЙ
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При этом Ильсур Метшин понимает, что сейчас не до конца очищены после зимы и дороги, мол, они также являются источником грязи в городе.При этом Ильсур Метшин понимает, что сейчас не до конца очищены после зимы и дороги, мол, они также являются источником грязи в городе.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Во время совещания «деловой понедельник» мэр Казани Ильсур Метшин обратился к горожанам с просьбой помыть свои машины.

Оказалось, что посетившие столицу Татарстана китайские партнеры сообщили о своих впечатлениях – много свободной земли, мало людей и грязные автомобили.

При этом сам градоначальник отметил, что на его взгляд, по крайне мере, в Казани все автобусы и троллейбусы чистые.

По словам Ильсура Метшина, он понимает, что сейчас не до конца очищены после зимы дороги, мол, и они являются источником грязи, но горожанам стоит обратить внимание и на состояние своих машин – они тоже пока грязные. Он считает, для того, чтобы помыть автомобиль после зимы, нужно не так уж и много.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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