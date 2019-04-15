2019-04-15T14:42:48+03:00
Экономика

Самым богатым депутатом Госдумы от Татарстана по итогам 2018 года стал Айрат Хайруллин

Он заработал 158,8 миллиона рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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По 4,8 миллионов рублей заработали Ильдар Гильмутдинов, Марат Бариев и Иршат МинкинПо 4,8 миллионов рублей заработали Ильдар Гильмутдинов, Марат Бариев и Иршат МинкинФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Самым богатым депутатом Госдумы от Татарстана в 2018 году стал Айрат Хайруллин, заработавший 158,8 миллионов рублей. Такая информация появилась на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно опубликованным официальным доходам народных избранников, он вырвался вперед со значительным преимуществом. Так, обладатель "второго места" – Ирек Богуславский, заработал в 2018 году всего 16,5 миллиона рублей.

На третьей позиции - Альфия Когогина с доходом в 11,4 миллионов. Делее идет Ринат Хайров - 9,2 миллиона, Фатих Сибагатуллин - 5,7 миллионов, Айрат Фаррахов - 5,6 миллионов, Мурад Гадыльшин - 5,1 миллион, Ирек Зиннуров - 5 миллионов и Равиль Хуснуллин - 4,9 миллиона рублей.

По 4,8 миллионов рублей заработали Ильдар Гильмутдинов, Марат Бариев и Иршат Минкин. Меньше всех заработал Борис Менделевич - 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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