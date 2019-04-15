Летняя торговля в казанских парках и скверах начнется 1 мая

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-15T13:14:24+03:00

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15 апреля в мэрии Казани на совещании «деловой понедельник» руководитель Дирекции парков и скверов Марат Закиров сообщил, что в общественных пространствах города летний сезон торговли стартует с 1 мая.

По словам Закирова, на сегодня аукционы на право установить нестационарные объекты прошли по 25 лотам. При этом их победители смогут торговать в парках и скверах в обозначенных местах 2 летних сезона подряд. Это нововведение было принято по просьбе самих бизнесменов.

В этом году в Казани планируется разместить 53 таких объекта. Кроме того, под сезонную торговлю в разных районах города выделено 261 место. При этом все нестационарные объекты торговли должны быть единого стандарта, в том числе это касается и уровня обслуживания.

- Прошу собрать всех участников торговли в городе. Если кто-то плохо говорит по-русски – приводите переводчиков. Я не соглашусь с тем, чтобы вчерашний «колхоз», когда бахчевыми торговали с ящиков, был в городе. Мы не просим делать павильоны из мрамора или гранита, но все должно быть аккуратно и цивилизованно, включая форму одежды, - в свою очередь заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

ИСТОЧНИК KP.RU