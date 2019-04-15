Самый богатый депутат Госдумы от Чувашии Анатолий Аксаков в 2018 году заработал меньше на 400 тысяч рублей меньше

СЕГОДНЯ 13:49 2019-04-15T13:49:56+03:00

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Стали известны доходы депутатов Госдумы от Чувашии за 2018 год. Так, зарплата их большинства выросла в разы. Исключение составил лишь Анатолий Аксаков, который заработал на 400 тысяч рублей меньше, чем в 2017 году, но все равно оказался самым богатым среди коллег от республики. Его доход составил 5,5 миллиона рублей, что на 400 тысяч рублей меньше, чем в предыдущем году.

Далее идет Валентин Шурчанов. Он задекларировал 5,1 миллиона рублей. Столько же заработала Алена Аршинова, увеличившая свой доход на 215 тысяч рублей. 4,8 миллионов рублей задекларировали Олег Николаев и Леонид Черкесов.

Самый заметный рост доходов наблюдается у новичка нижней палаты российского парламента Николая Малова. Его зарплата выросла на 35,6% и составила менее 4,8 миллиона рублей. Однако даже этот факт не помог Малову – заработал он все равно меньше всех. Поддержала семейный бюджет народного избранника его супруга, заработавшая в 2018 году аж 18 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU