Жителей Чувашии приглашают принять участие в пересчете грачей

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-15T12:17:09+03:00

В 1979 году число гнезд достигло уже 178 тысяч Фото: Алексей ФОКИН

Такая "перепись" в республике проводится каждые 20 лет

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Любой желающий житель Чувашии может принять участие в пересчете грачей. Соответствующую акцию организуют республиканское отделение Союза охраны птиц России и региональный национальный музей. Отметим, что птиц в Чувашии принято считать каждые 20 лет.

Известно, что впервые грачиные колонии в количестве 70 тысяч штук в 1959 году подсчитал академик Николай Воронов. В 1979 году число гнезд достигло уже 178 тысяч штук. Через 20 лет это число вновь снизилось до 73 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU