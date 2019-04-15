2019-04-15T12:17:09+03:00
Дом. Семья

Жителей Чувашии приглашают принять участие в пересчете грачей

Такая "перепись" в республике проводится каждые 20 лет
Алина ГАБДУЛИНА
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В 1979 году число гнезд достигло уже 178 тысячВ 1979 году число гнезд достигло уже 178 тысячФото: Алексей ФОКИН
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Любой желающий житель Чувашии может принять участие в пересчете грачей. Соответствующую акцию организуют республиканское отделение Союза охраны птиц России и региональный национальный музей. Отметим, что птиц в Чувашии принято считать каждые 20 лет.

Известно, что впервые грачиные колонии в количестве 70 тысяч штук в 1959 году подсчитал академик Николай Воронов. В 1979 году число гнезд достигло уже 178 тысяч штук. Через 20 лет это число вновь снизилось до 73 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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