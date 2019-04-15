Меньше чем за месяц жители Казани потратили на сельскохярмарках порядка 65 миллионов рублей
А за прошлый год на подобных мероприятиях было продано продукции на 825 миллионов рублей
Еженедельные сельскохозяйственные ярмарки проходят весной и осенью по субботам на 16 городских площадках Казани
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Стало известно, что с конца марта текущего на сельскохозяйственных ярмарка жители Казани потратили порядка 65 миллионов рублей. Такую цифру назвал председатель Комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов на традиционном «деловом понедельнике»
В общей же сложности за прошлый год на подобных ярмарках было продано продукции на 825 миллионов рублей.
Еженедельные сельскохозяйственные ярмарки проходят весной и осенью по субботам на 16 городских площадках Казани. Там для горожан доступны продукты из 24 районов республики.
ИСТОЧНИК KP.RU