Меньше чем за месяц жители Казани потратили на сельскохярмарках порядка 65 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-15T11:53:21+03:00

Еженедельные сельскохозяйственные ярмарки проходят весной и осенью по субботам на 16 городских площадках Казани

А за прошлый год на подобных мероприятиях было продано продукции на 825 миллионов рублей

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Стало известно, что с конца марта текущего на сельскохозяйственных ярмарка жители Казани потратили порядка 65 миллионов рублей. Такую цифру назвал председатель Комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов на традиционном «деловом понедельнике»

В общей же сложности за прошлый год на подобных ярмарках было продано продукции на 825 миллионов рублей.

Еженедельные сельскохозяйственные ярмарки проходят весной и осенью по субботам на 16 городских площадках Казани. Там для горожан доступны продукты из 24 районов республики.

ИСТОЧНИК KP.RU