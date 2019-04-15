"Ладно хоть без биты и травмата": в Казани едва не подрались водитель иномарки и автобуса
В интернете появилось видео очередного дорожного конфликта водителей. На этот раз перепалка между хозяином автомобиля "Опель" и водителем автобуса №49 едва не закончилась дракой. Инцидент произошел накануне на остановке "Московский рынок".
В Казани едва не подрались водитель иномарки и автобуса.соцсети
- В синем углу ринга водитель "Опеля", в красном углу - водитель красного автобуса. Сам бой снять не удалось, мой автобус отчаливал от остановки, - пишет автор видео в комментариях под ним.
На кадрах видно, что мужчины решили выяснить отношения прямо на дороге. Около них находятся кондуктор и, видимо, товарищ владельца иномарки.
- Ладно хоть без биты и травмата выясняют отношения, сейчас это редкость, - прокомментировал ролик интернет-пользователь Роберт Акунин.
- Что-то совсем озверели, - в свою очередь пишет под видео Дмитрий Казначеев.
В комментариях под постом нашлись и другие очевидцы конфликта. Некоторые из них уверяют, что у водителя автобуса была железная палка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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