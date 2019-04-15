"Ладно хоть без биты и травмата": в Казани едва не подрались водитель иномарки и автобуса

СЕГОДНЯ 12:41 2019-04-15T12:41:17+03:00

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В интернете появилось видео очередного дорожного конфликта водителей. На этот раз перепалка между хозяином автомобиля "Опель" и водителем автобуса №49 едва не закончилась дракой. Инцидент произошел накануне на остановке "Московский рынок".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/703242" frameborder="0"></iframe> В Казани едва не подрались водитель иномарки и автобуса.соцсети

- В синем углу ринга водитель "Опеля", в красном углу - водитель красного автобуса. Сам бой снять не удалось, мой автобус отчаливал от остановки, - пишет автор видео в комментариях под ним.

На кадрах видно, что мужчины решили выяснить отношения прямо на дороге. Около них находятся кондуктор и, видимо, товарищ владельца иномарки.

- Ладно хоть без биты и травмата выясняют отношения, сейчас это редкость, - прокомментировал ролик интернет-пользователь Роберт Акунин.

- Что-то совсем озверели, - в свою очередь пишет под видео Дмитрий Казначеев.

В комментариях под постом нашлись и другие очевидцы конфликта. Некоторые из них уверяют, что у водителя автобуса была железная палка.

ИСТОЧНИК KP.RU