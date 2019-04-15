Спектакль театра имени Галиасгара Камала "И это жизнь?" претендует на "Золотую Маску"

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-15T11:23:15+03:00

Известно, что это первая номинация в истории татарского театра в большой форме

Постановка была успешно показана в рамках премии 15 января текущего года и получил тогда высокую оценку критиков

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Во вторник, 16 апреля, в Москве состоится церемония вручения Национальной премии «Золотая Маска». На нее в шести номинациях претендует спектакль татарского театра имени Галиасгара Камала «И это жизнь?» по произведениям Гаяза Исхаки. Среди драматических театров Камаловский - единственный театр, представляющий Республику Татарстан в номинациях "Золотой маски" сезона 2017/2018

Известно, что это первая номинация в истории татарского театра в большой форме. Спектакль был успешно показан в рамках «Золотой Маски» на сцене Государственного академического Малого театра России 15 января текущего года и получил тогда высокую оценку критиков.

ИСТОЧНИК KP.RU