В Татарстане мужчина закурил в бревенчатом доме и едва не погиб

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-15T10:43:25+03:00

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Накануне в 17.46 пожарным поступило сообщение о том, что в Зеленодольске на улице Зеленая горит частный дом.

На месте происшествия спасателей встретили соседи и очевидцы. Они рассказали, что хозяин горящего бревенчатого строения лежит около него и у него ожоги, предварительно внутри дома никого больше нет.

К этому времени уже возникла угроза распространения пламени на соседнее жилое здание, которое находится всего в трех метрах. Его удалось отстоять.

Бревенчатый же дом, где занялся огонь, сгорел. Его 38-летнего хозяина в состоянии алкогольного опьянения и с ожогами 90% тела доставили в ЦРБ Зелендольска.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщают в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU