В Татарстане мужчина закурил в бревенчатом доме и едва не погиб
Накануне в 17.46 пожарным поступило сообщение о том, что в Зеленодольске на улице Зеленая горит частный дом.
На месте происшествия спасателей встретили соседи и очевидцы. Они рассказали, что хозяин горящего бревенчатого строения лежит около него и у него ожоги, предварительно внутри дома никого больше нет.
К этому времени уже возникла угроза распространения пламени на соседнее жилое здание, которое находится всего в трех метрах. Его удалось отстоять.
Бревенчатый же дом, где занялся огонь, сгорел. Его 38-летнего хозяина в состоянии алкогольного опьянения и с ожогами 90% тела доставили в ЦРБ Зелендольска.
- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщают в МЧС Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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