2019-04-15T10:11:00+03:00
Происшествия

В Татарстане в квартире нашли обгоревшее тело пенсионерки-инвалида

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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Накануне вечером – около полуночи, в городе Агрыз в доме №4а на улице Лесопильная загорелась квартира. Пожарных вызвали очевидцы, которые увидели, как из балкона валит сильный дым.

По приезду спасателей на место происшествия жильцы указанного дома сообщили, что в горящей квартире может находиться ее хозяйка.

Когда пожарным удалось проникнуть внутрь они обнаружили на кухне обгоревшее тело 69-летней пенсионерки. Пожар удалось потушить. Его площадь составила 6 квадратных метров. От огня пострадали мебель, пол и стены.

Со слов соседей погибшей, пенсионерка являлась инвалидом 2 группы и жила одна. Пожилая женщина редко выходила на улицу, ближайших родственников в Агрызе не имела и часто курила в квартире.

- Предварительная причина пожара - неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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