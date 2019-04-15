В Татарстане в квартире нашли обгоревшее тело пенсионерки-инвалида
Накануне вечером – около полуночи, в городе Агрыз в доме №4а на улице Лесопильная загорелась квартира. Пожарных вызвали очевидцы, которые увидели, как из балкона валит сильный дым.
По приезду спасателей на место происшествия жильцы указанного дома сообщили, что в горящей квартире может находиться ее хозяйка.
Когда пожарным удалось проникнуть внутрь они обнаружили на кухне обгоревшее тело 69-летней пенсионерки. Пожар удалось потушить. Его площадь составила 6 квадратных метров. От огня пострадали мебель, пол и стены.
Со слов соседей погибшей, пенсионерка являлась инвалидом 2 группы и жила одна. Пожилая женщина редко выходила на улицу, ближайших родственников в Агрызе не имела и часто курила в квартире.
- Предварительная причина пожара - неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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