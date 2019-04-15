2019-04-15T09:54:37+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Управление Инвестициями стал абсолютным лидером среди управляющих компаний России

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ВТБ Капитал Управление Инвестициями возглавил список крупнейших управляющих компаний России по объему активов согласно рэнкингу, подготовленному рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам I квартала 2019 года.

Общий объем активов под управлением ВТБ Капитал Управление Инвестициями по состоянию на конец I квартала превысил 826 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24%.

- Мы рады вновь оказаться на первом месте среди крупнейших управляющих компаний России. Это, несомненно, результат растущего доверия со стороны клиентов, а также высокого профессионализма и эффективной работы команды ВТБ Капитал Управление Инвестициями. В I квартале 2019 года произошел рост активов по всем направлениям бизнеса, при этом особенно динамично развивался сегмент институциональных инвесторов. Кроме того, мы стали единственной управляющей компанией, показавшей существенный приток средств в ПИФы, – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в два раза и составил 4,1 млрд рублей. Отдельно стоит отметить выход флагманских ПИФов на Московскую биржу, запуск первого биржевого фонда корпоративных облигаций, а также развитие направления альтернативных инвестиций, таких как фонды жилой недвижимости и «Pre-IPO», - прокомментировал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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