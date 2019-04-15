2019-04-15T09:11:59+03:00
Общество

С начала 2019 года в Набережных Челнах более чем в 12 раз выросло количество взяток

Такие данные озвучили в городском УМВД
Олег ЛУГОВОЙ
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Но при этом в Набережных Челнах зафикисровано снижение количества убийств, вымогательств, угона машин.Но при этом в Набережных Челнах зафикисровано снижение количества убийств, вымогательств, угона машин.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В УМВД Набережных Челнов подвели итоги первого квартала 2019 года. Так, полицейские за этот период выявили 112 случаев взяточничества. Рост более чем в 12 раз. В прошлом году в первом квартале таких преступлений в сфере экономики было всего 9.

Увеличилось и общее количество случаев, когда в татарстанском автограде преступали закон – 1 676 против 1 280 преступлений. В первую очередь отмечен рост краж и мошенничеств.

Но при этом в Набережных Челнах зафикисровано снижение количества убийств, вымогательств, угона машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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