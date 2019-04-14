В Ульяновской области задержали подозреваемого в убийстве женщины

СЕГОДНЯ 18:05 2019-04-14T18:05:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ульяновской области завершились поиски 49-летней жительницы села Солдатская Ташла Татьяны Кузнецовой. Женщину в последний раз видели 7 апреля в компании с мужчиной. Они прогуливались по Ульяновску, их запечатлела камера видеонаблюдения. Затем она пропала.

13 апреля в реке Свияга было обнаружено обнаженное тело пропавшей женщины с признаками насильственной смерти - ее горло было перерезано. Вскоре обнаружили и задержали подозреваемого - того самого мужчину, с которой Кузнецову видели в последний раз.

Оказалось, что со своим предполагаемым убийцей женщина познакомилась на сайте знакомств. Первая встреча началась в Ульяновске, но продолжилась в квартире Татьяны в селе Солдатская Ташла. После совместного ужина новый знакомый из-за внезапной ссоры ударил женщину ножом в шею. Затем вывез ее тело на реку и сбросил его обнаженным. Вещи сжёг, а телефон разобрал и тоже скинул в воду.

- По факту убийства возбуждено уголовное дело, - сообщили в СУ СКР Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU