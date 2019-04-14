В Татарстане завершился полевой выход спецподразделений Росгвардии

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-14T16:28:50+03:00

Во время учений Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

Изменить размер текста: A A

В течение пяти дней сотрудники спецподразделений Росгвардии - ОМОН и СОБРа, в полевых условиях совершенствовали свои профнавыки по тактической, топографической, инженерно-саперной и медицинской подготовке.

- В рамках комплексного занятия со спецназовцами были проведены практические стрельбы, а также отработаны приемы десантирования с борта вертолета, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

Во время тренировок спецназовцы при помощи коллег из авиационного отряда специального назначения провели беспарашютное десантирование с вертолета Ми-8.

Во время стрельб на полигонеФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

Итоговым стала спецоперация по розыску и нейтрализации условной группы вооружённых преступников, скрывшихся в лесном массиве.

Подводя итоги полевого выхода, врио начальника Росгвардии Татарстана полковник Евгений Руденко отметил высокий уровень подготовки казанских спецназовцев: "Учебный план полевого выхода выполнен в полном объёме. Можно с уверенностью сказать, что все подразделения показали высокий профессиональный уровень и готовность к выполнению служебно-боевых задач".

ИСТОЧНИК KP.RU