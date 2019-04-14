2019-04-14T15:17:56+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара в бане погиб мужчина

По предварительным данным, виной всему стала привычка курить
Лика ИСАЕВА
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Все, что осталось от баниВсе, что осталось от баниФото: МЧС Татарстана
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В субботу, 13 апреля, в 3.08 в службу "112" позвонили жители села Новоникольск в Альметьевском районе республики и сообщили, что горит баня на территории домохозяйства 47-летнего мужчины. Самого его нет дома, и соседи опасаются, что он может находиться внутри бани.

На место прибыли пожарные, но баня сгорела полностью. Во время разбора конструкций обнаружили останки хозяина.

- Общая площадь пожара составила 42 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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