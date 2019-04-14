2019-04-14T13:51:36+03:00
Общество

В Казани росгвардейцы помогли ребенку, потерявшему сознание на вокзале

Маленькую девочку передали медикам и родителям
Лика ИСАЕВА
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Ребенок потерял сознание на перроне вокзала.Ребенок потерял сознание на перроне вокзала.Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
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ЧП произошло днем 12 апреля на перроне железнодорожного вокзала столицы Татарстана. Во время проведения массового мероприятия рядовые Сослан Куртаев и Валерий Морсков заметили, что на железнодорожной платформе потеряла сознание и ударилась головой во время падения девочка. Рядом с малышкой никого из взрослых не было, и тогда росгвардейцы сообщили о происшествии дежурному офицеру. Затем они, используя навыки, полученные на занятиях по военно-медицинской подготовке, приступили к оказанию первой доврачебной помощи потерпевшей. К этому времени к месту ЧП уже прибыли дежурный по войсковому наряду капитан Арсен Хубулов совместно с врачом войсковой части лейтенантом Юрием Федоровым. Они перенесли девочку в безопасное место.

- После того, как пострадавшая пришла в сознание и сообщила о нормальном самочувствии, военнослужащие Росгвардии препроводили ее в здание вокзала, где передали работникам медицинского пункта, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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