2019-04-14T13:18:55+03:00
Происшествия

В Татарстане на трассе М7 задержали грузовик, скрывшийся с места смертельного наезда

В результате столкновения погиб 38-летний мужчина
Лика ИСАЕВА
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Нарушителя задержали на трассе М7Нарушителя задержали на трассе М7Фото: Лика ИСАЕВА
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Под колесами неизвестной машины поздно ночью 13 апреля, в субботу, погиб 38-летний татарстанец. ДТП произошло на 28-м километре автодороги "Елабуга-Ижевск" в Менделеевском районе республики. Мужчина шел по обочине, на его одежде не было светоотражающих элементов.

Сразу после наезда на пешехода водитель автомобиля скрылся с места происшествия. На месте ДТП обнаружили мелкие осколки бокового зеркала.

- Во время оперативно-розыскных мероприятий были изучены сведения с комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. - С помощью системы "Автоураган" было зафиксировано передвижение автомобиля "ГАЗон Next". На автомобили было деформировано правое боковое зеркало.

На поиски автомобиля были ориентированы все сотрудники полиции Татарстана, и вскоре на 829 километре федеральной автодороги М7 "Волга" автомобиль был задержан. Водитель отпираться не стал, свою причастность к смертельному наезду признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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