В Чебоксарах во время пожара погибли двое мужчин

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-14T12:22:42+03:00

Во время пожара погибли двое мужчин Фото: Из материалов пресс-службы

Их останки нашли пожарные во время разбора завалов

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Пожар в частном деревянном дома на улице 2-й Бажова в столице Чувашии произошел вечером 12 апреля. Пожарных вызвали очевидцы, но огонь заметили слишком поздно, и в результате этого строение сгорело до тла.

Во время разбора завалов обнаружили тела двух мужчин. Они сильно обгорели, потребуется сложная экспертиза для установления личности погибших. Предположительно, во время пожара погибли 42-летний хозяин дома и его 46-летний приятель.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - По предварительным данным, погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Следствие проверяет различные версии возникновения пожара, в том числе в результате неосторожного обращения с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU