2019-04-14T12:22:42+03:00
Происшествия

В Чебоксарах во время пожара погибли двое мужчин

Их останки нашли пожарные во время разбора завалов
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Во время пожара погибли двое мужчинВо время пожара погибли двое мужчинФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Пожар в частном деревянном дома на улице 2-й Бажова в столице Чувашии произошел вечером 12 апреля. Пожарных вызвали очевидцы, но огонь заметили слишком поздно, и в результате этого строение сгорело до тла.

Во время разбора завалов обнаружили тела двух мужчин. Они сильно обгорели, потребуется сложная экспертиза для установления личности погибших. Предположительно, во время пожара погибли 42-летний хозяин дома и его 46-летний приятель.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - По предварительным данным, погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Следствие проверяет различные версии возникновения пожара, в том числе в результате неосторожного обращения с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнекамске врачи спасают двухлетнего мальчика, выпавшего с четвертого этажа
В Казани росгвардейцы помогли ребенку, потерявшему сознание на вокзале
В Татарстане на трассе М7 задержали грузовик, скрывшийся с места смертельного наезда
В Казани в театре кукол "Экият премьера - "Сказка о царе Салтане"
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Миллиард"
В Чувашии во время пала сухой травы погибла пенсионерка
В Казани должник мешал арестовать его иномарку
Рустам Минниханов поручил взять инцидент с избиением подростка в Казани под особый контроль
В Татарстане успешно прошла перезимовка озимых культур
Роспотребнадзор собирает жалобы на кафе и рестораны в Набережные Челнов
Мэр Казани рассчитывает на регистрацию 21 тысячи самозанятых граждан в течении года
В 2018 году доля малого и среднего бизнеса в экономике Казани составила 38,5%