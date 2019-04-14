В Чебоксарах во время пожара погибли двое мужчин
Пожар в частном деревянном дома на улице 2-й Бажова в столице Чувашии произошел вечером 12 апреля. Пожарных вызвали очевидцы, но огонь заметили слишком поздно, и в результате этого строение сгорело до тла.
Во время разбора завалов обнаружили тела двух мужчин. Они сильно обгорели, потребуется сложная экспертиза для установления личности погибших. Предположительно, во время пожара погибли 42-летний хозяин дома и его 46-летний приятель.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - По предварительным данным, погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Следствие проверяет различные версии возникновения пожара, в том числе в результате неосторожного обращения с огнем при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»