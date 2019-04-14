2019-04-14T11:50:03+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Миллиард"

Мероприятие состоится в кинотеатре "Алмаз Синема Гранд" в ТЦ "Сувар Плаза"
Лика ИСАЕВА
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Миллиардера спасти могут только его детиМиллиардера спасти могут только его детиФото: кадр из фильма.
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Влиятельный банкир делает все возможное, чтобы не делиться имуществом со своими незаконнорожденными детьми - он переписал свое имущество на партнера, а тот умер. Теперь миллиардера Матвея лишают всех денег, и выясняется, что помочь ему могут только они, забытые им дети. Чтобы вернуть себе состояние, миллиардер будет вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло. А для этого ему придется выполнить еще более сложную задачу: вернуть доверие выросших без отца детей.

В главных ролях: Владимир Машков, Александра Бортич, Федор Бавтриков, Марина Петренко, Гела Месхи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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