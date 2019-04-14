2019-04-14T10:24:17+03:00
Происшествия

В Чувашии во время пала сухой травы погибла пенсионерка

Женщина решила очистить участок возле дачи
Лика ИСАЕВА
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Женщина сжигала сухую траву у дачи, и погиблаЖенщина сжигала сухую траву у дачи, и погиблаФото: Из материалов пресс-службы
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В правоохранительные органы 12 апреля, в пятницу, вечером позвонили очевидцы и сообщили, что возле деревни Ердово Чебоксарского района обнаружили тело 66-летней дачницы. Останки лежали неподалеку от ее дачи в этой деревне, и незадолго до этого она сжигала сухую траву возле своего участка.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

К этому времени уже установили, что в результате пала сухой травы возникло сильное задымление. Женщина, по предварительным данным, задохнулась и скончалась в результате отравления угарным газом. Других данных, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере ее смерти, не имеется.

Но следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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