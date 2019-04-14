2019-04-14T09:40:09+03:00
Общество

В Казани должник мешал арестовать его иномарку

К общей сумме добавился штраф за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов
Лика ИСАЕВА
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Во время эвакуации автомобиля начался скандал.Во время эвакуации автомобиля начался скандал.Фото: Из материалов пресс-службы
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До последней минуты бился за свою иномарку "Фольксваген Поло" житель Кировского района столицы Татарстана. Автомобиль пришли арестовывать судебные приставы - владелец задолжал по кредиту более 400 тысяч рублей, и от встреч с приставами скрывался.

Накануне было установлено, что в собственности у должника есть легковушка. Приставы вместе со взыскателем приехали, чтобы с помощью эвакуатора изъять иномарку. Сам должник вместе с родственниками начали препятствовать исполнительным действиям приставов. Во дворе разгорелся скандал, во время которого должник и его компания выражались нецензурной бранью и даже пытались применить в отношении приставов силу. Должник даже попытался при помощи шлагбаума ограничить выезд эвакуатора с погруженным автомобилем.

- За воспрепятствование законной деятельности граждан привлекли к ответственности, - сообщили в пресс-службе УФССП Татарстана. - Иномарку изъяли и передали на ответственное хранение взыскателю. Неплательщику предоставляется 10 дней для погашения задолженности, или она будет продана в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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