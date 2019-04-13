Рустам Минниханов поручил взять инцидент с избиением подростка в Казани под особый контроль

СЕГОДНЯ 18:03 2019-04-13T18:03:47+03:00

О своем решении он сообщил во время координационного совещания в Доме правительства республики

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил взять ситуацию с массовым избиением подростка в Казани под особый контроль. О своем решении он сообщил во время координационного совещания в Доме правительства республики в субботу, 13 апреля.

В частности, разобраться в этом деле глава региона поручил республиканским Министерству образования и науки и министерству молодежи. Миниханов заметил, что виновные избиения должны быть выявлены. Также он отметил, что впредь такого допускать нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU